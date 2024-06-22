Montella’dan Portekiz yenilgisi sonrası flaş açıklama! Arda Güler’i neden oynatmadı?





"ARDA 30 DAKİKADAN FAZLA OYNAYABİLECEK DURUMDA DEĞİLDİ"



Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın 11 başlamamasının hatırlatılması üzerine Vincenzo Montella, "Maçı kaybettiğinizde milli takım olarak da kulüp olarak da düşman bellenen teknik direktör olur. Belirttiğiniz nedenlerle bunu yapamadık. Kenan ve Arda çok iyi oyuncular. Arda maça çıkacak durum değildi. 30 dakikadan fazla oynayabilecek durumda değildi. Maçın son 20 dakikası oyuna sokmamayı da düşündük. Sonra değiştirmeye karar verdik. Çünkü iyi oyuncular sahada olmalıdır. Kenan'ı da tercih ettik. Bazen unutuyoruz ama oyuncularımızın çoğu kulüplerinde devamlılıkla oynamaya alışık değiller. Hafta 1 maç belki ama 4 günde 1 maç oynadığı zaman maç fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmanız gerekiyor. Kenan bir önceki maçta da çok iyi oynadı. Polonya karşı da çok iyi oynadı. Futbolcular değişik durumla karşı karşıya, 3 günde 1 maça çıkıyorlar. Sebep bu" ifadelerini kullandı.