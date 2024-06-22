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EURO 2024'te ihtimaller karıştı! A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?

Giriş: 22.06.2024 22:03
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EURO 2024’te ihtimaller karıştı! A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci maçında Portekiz'e farklı yenildi. Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak. Grupta 3 puanla ikinci sıradaki yerini koruyan millilerin gruptan çıkma ihtimalleri belli oldu. İşte tüm olasılıklar...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta goller Bernardo Silva, Samet Akaydın (Kendi kalesine) ve Bruno Fernandes'ten geldi.

Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Grupta bugün oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.

Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

İşte Portekiz yenilgisi sonrası ortaya çıkan tüm ihtimaller…

- Galibiyet veya beraberlikte grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna çıkacağız.

- Biz Çekya'ya yeniliriz, Portekiz Gürcistan'a yenilmezse grubu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncülük hesaplarına dahil olacağız. Bu hesapta Çekya grubu ikinci sırada tamamlar.

- Biz Çekya'ya yeniliriz, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse grupta son sırayı alıp turnuvaya veda edeceğiz.

Bu hesapta Çekya veya Gürcistan'dan averajı iyi olan taraf grupta ikinci sırayı alır, 3. sırada kalan ülke ise en iyi üçüncü olma hesabına girer.

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