EURO 2024'te ihtimaller karıştı! A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ikinci maçında Portekiz'e farklı yenildi. Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak. Grupta 3 puanla ikinci sıradaki yerini koruyan millilerin gruptan çıkma ihtimalleri belli oldu. İşte tüm olasılıklar...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta goller Bernardo Silva, Samet Akaydın (Kendi kalesine) ve Bruno Fernandes'ten geldi.
Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı.
- Galibiyet veya beraberlikte grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna çıkacağız.
- Biz Çekya'ya yeniliriz, Portekiz Gürcistan'a yenilmezse grubu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncülük hesaplarına dahil olacağız. Bu hesapta Çekya grubu ikinci sırada tamamlar.
- Biz Çekya'ya yeniliriz, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse grupta son sırayı alıp turnuvaya veda edeceğiz.
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