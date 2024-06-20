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Leicester City'nin yeni hocası Steve Cooper oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:40
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Leicester City’nin yeni hocası Steve Cooper oldu

İngiltere Premier Lig'e yeniden yükselen Leicester City'de teknik direktörlük görevine Steve Cooper getirildi. Cooper, son olarak Nottingham Forest'ı çalıştırmıştı.

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