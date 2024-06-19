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Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 14:33
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Filenin Sultanları’nın Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki rakipleri belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları C Grubu’nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşti. Maçlar 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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