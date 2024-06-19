Kylian Mbappe'den flaş Arda Güler yorumu: Onu pek tanımıyorum ama... | Tüm Real Madrid takımı maçını izledi
Bu sezon Real Madrid formasını giydiği her karşılaşmada adından söz ettiren milli yıldız Arda Güler, EURO 2024'ün ilk maçında da Gürcistan'a turnuvanın golünü attı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid'in yeni transferi dünya yıldızı Kylian Mbappe, Arda Güler'in golüne kayıtsız kalamadı. Mbappe, Arda Güler hakkında bilgi almak için bizzat Tchouameni ve Camavinga'yı aradı. İşte detaylar...
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) tamamlanan ilk grup maçları, "ilkler ve enlere" sahne oldu.
Futbolun en büyük tutkulardan biri olduğu Almanya'da 14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024, büyük heyecanın yaşandığı ilk maçlar sonunda futbolseverlerin beklentilerini karşıladı.
ARDA GÜLER, RONALDO'NUN REKORUNU KIRDI
Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.
KYLIAN MBAPPE ARDA GÜLER HAKKINDA YORUM YAPTI
İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Kylian Mbappe, genç oyuncu hakkında yorum yapan isimlerden biri oldu.
TÜM TAKIM MAÇI İZLEDİ ARDA'NIN GÖLÜNE HAYRAN KALDILAR
Haberin devamında Fransa'nın milli takım kampında yer alan Mbappe ve diğer Real Madridli futbolcuların Türkiye maçını kaçırmadıkları ve Arda Güler'in golüne hayran kaldıkları öne sürüldü.
"ONU PEK TANIMIYORUM AMA..."
Kylian Mbappe, Real Madrid'in yetenekli oyuncusu Arda Güler hakkında Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga'dan bilgi istedi ve "Onu pek tanımıyorum ama bu gerçekten harika bir gol... Gerçek bir yetenek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
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