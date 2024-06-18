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A Milli Erkek Voleybol Takımı Bulgaristan'a yenildi! İşte maç tablosunda son durum

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.06.2024 20:23
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Bulgaristan’a yenildi! İşte maç tablosunda son durum

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız Bulgaristan'la karşılaştı. Filenin Efeleri bu karşılaşmada rakibine 3-1 yenildi. A Milli Erkek Voleybol Takımı için gözler 20 Haziran'da Arjantin ile oynanacak VNL'nin üçüncü etabındaki ikinci maça çevrildi.

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ilk maçında Bulgaristan'la karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibine 3-1 yenildi.

İKİNCİ MAÇ 20 HAZİRAN'DA!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde oynadığı 9 karşılaşmada 8'nci mağlubiyeti yaşadı. Filenin Efeleri FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki ikinci maçını, 20 Haziran Perşembe günü TSİ 14.00'te Arjantin ile oynayacak.

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Bulgaristan: Grozdanov, Nikolov, Asparuhov, Petkov, Dimitrov, Tatarov (Bozhilov, Valchinov, Stankov, Karyagin, Bardarov)

Türkiye: Kaan Gürbüz, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matiç (Volkan Döne, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija)

Setler: 27-25, 25-20, 12-25, 25-22

Süre: 101 dakika

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