Portekiz son anda güldü! Mücadelede Portekiz - Çekya'yı 2-1 devirdi
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) F Grubu'nda Portekiz ile Çekya kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi Portekiz 2-1 kazandı. Öte yandan Portekizli futbolcu Ronaldo, 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk oyuncu olurken Pepe ise turnuva tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını kazandı.
Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor.
Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Portekiz ile Çekya karşılaştı.
Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan maçta Portekiz, ilk yarıda yüzde 75'e yakın topla oynasa da "Çek duvarını" aşmayı başaramadı. İlk devrede Leao'nun sol kanattan geliştirdiği ataklarla tehlikeli olmaya çalışan Portekiz, Ronaldo'nun girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Çekya'da Stanek'in kalesinde devleştiği ilk devre golsüz tamamlandı.
İkinci devreye de yüksek konsantrasyonda savunmayla başlayan Çekya, 62. dakikada Provod'un ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Çekya'nın kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Aradığı golü 69. dakikada bulan Portekiz, ceza sahasında kalabalık şekilde bekleyen Çekya savunmasında Hranac'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Beraberlik golünden sonra da baskısını sürdüren Portekiz, teknik direktör Roberto Martinez'in 90. dakikada oyuna aldığı iki oyuncunun yarattığı pozisyonla galibiyete ulaştı. Neto'nun getirdiği topu ağlara gönderen Conceiçao, Portekiz'i 2-1'lik galibiyete taşıdı.
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya'ya karşı forma giyerek 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu oldu.
Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan (26) ve en fazla gol atan (14) oyuncusu konumunda da bulunuyor.
Portekiz'in savunma oyuncusu Pepe ise Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı futbolcusu ünvanını elde etti.
Pepe, Çekya müsabakasında 41 yaş 113 günlükken takımının formasını giydi.
Tecrübeli oyuncu, futbolseverlerin aklında maçlarda giydiği gri eşofmanıyla yer eden Macar kaleci Gabor Kiraly'nin 40 yaş 86 günlük rekorunu kırdı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽ GOL | Çekya sağlı sollu ortalarla geldi, Provod köşeye harika vurdu! pic.twitter.com/5gP4TbAurE— TRT Spor (@trtspor) June 18, 2024
Çekya sağlı sollu ortalarla geldi, Provod köşeye harika vurdu
🏆⚽ GOL | Çekya adına şanssız an! Hranac talihsiz şekilde topu kendi ağlarına gönderdi... pic.twitter.com/2XazOJRPNA— TRT Spor (@trtspor) June 18, 2024
Hranac talihsiz şekilde topu kendi ağlarına gönderdi...
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