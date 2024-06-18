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Altın çocuktan muhteşem gol! Arda Güler Ronaldo'yu geride bıraktı

ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 20:53 Güncelleme: 18.06.2024 21:12
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Altın çocuktan muhteşem gol! Arda Güler Ronaldo’yu geride bıraktı

Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız sahneye çıktı. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada Arda Güler, Gürcistan karşısında muhteşem bir gole imza attı.Güler bu golü ile Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Milli Takımımız bu golle 2-1 öne geçerek üstünlüğü sağladı. İşte Arda Güler'in o golü...

Türkiye, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Almanya'da Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Milli Takım 2-1 üstünlük sağlayarak öne geçti. Arda Güler 2. golü atarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

ARDA TARİHE GEÇTİ

Mücadelenin 62. dakikasında rakip kaleye jeneriklik bir gol kaydeden Arda Güler, (19 yaş 114 gün) Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Ayrıca Arda, büyük turnuvalar (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu oldu.

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