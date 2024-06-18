NBA’de sezonun en büyüğü Boston Celtics oldu! NBA 2023/24 sezonu şampiyonu kim?

NBA TARİHİNİN EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMI

TD Garden'da oynanan karşılaşmada devreyi 21 sayı farkla kapatan Celtics, maçta bir daha geri düşmedi ve NBA Finalleri serisinin 5. maçında Mavericks'i ederek 2024 NBA Finalleri'nde galip gelmeyi başardı.

Boston ekibi, 18 şampiyonlukla Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak, NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye oturdu.