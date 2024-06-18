NBA'de sezonun en büyüğü Boston Celtics oldu! NBA 2023/24 sezonu şampiyonu kim?
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinin 5'inci maçında Dallas Mavericks'i 106-88'lik skorla deviren Boston Celtics seriyi 4-1 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. NBA tarihinde 18. şampiyonluğunu kazanan Boston Celtics, bu sonuçla Los Angeles Lakers'ı geçerek en çok şampiyon olan takım unvanını geri kazandı.
2024 NBA Finalleri'nin 5. maçında Boston Celtics ve Dallas Mavericks karşı karşıya geldi.
Boston Celtics rakibini 106-88 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve 2023-24 sezonu şampiyonluğuna uzandı.
NBA TARİHİNİN EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMI
TD Garden'da oynanan karşılaşmada devreyi 21 sayı farkla kapatan Celtics, maçta bir daha geri düşmedi ve NBA Finalleri serisinin 5. maçında Mavericks'i ederek 2024 NBA Finalleri'nde galip gelmeyi başardı.
Boston ekibi, 18 şampiyonlukla Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak, NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye oturdu.
BOSTON CELTICS'E MAÇI TATUM VE BROWN GETİRDİ
Takımın yıldız oyuncuları Jayson Tatum ve Jaylen Brown toplamda 52 sayı, 16 ribaund ve 17 asist kaydettiler.
Jrue Holiday 15 sayı ve 11 ribaundla oynayarak, Dallas'ın yıldız ikilisi Luka Doncic ve Kyrie Irving'e maç boyu savunmada yaptığı baskıyla Celtics'te öne çıkan isimler arasındaydı.
Mavericks cephesinde Doncic 28 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle oynarken, takım arkadaşlarından hiçbiri 15'ten fazla sayı üretemedi.
SERİNİN MVP'Sİ JAYLEN BROWN
Celtics yıldızı Brown, karşılaşmada 19 sayı, 8 ribaund ve 6 asist kaydederek 2024 Bill Russell NBA Finalleri MVP'si ödülünün sahibi oldu.
Brown, Boston'ın Indiana Pacers'a karşı galip geldiği Doğu Konferansı Finalleri'nde de MVP seçilerek Larry Bird Ödülü'ne layık görülmüştü.
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