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Vincenzo Montella'dan flaş Ferdi Kadıoğlu sözleri! Gürcistan maçında oynayacak mı?

Giriş: 17.06.2024 21:32 Güncelleme: 17.06.2024 21:47
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Vincenzo Montella’dan flaş Ferdi Kadıoğlu sözleri! Gürcistan maçında oynayacak mı?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Salih Özcan'ın Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella kritik maç öncesinde Ferdi Kadıoğlu hakkında "İlk maçta riske etmek istemiyorum, tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Salih Özcan'ın Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ DAHA ÇOK TÜRK HİSSEDİYORUM"

"Öncelikle yarınki maç bizim için özel bir maç olacak. İyi başlamak, güzel başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Disiplinli oynamalıyız. Basit hata yapmamalıyız. Kendi planımızı yaparsak, büyük ihtimal maçı alırız. Taraftarlar bizim için gerçekten büyük bir avantaj. İç saha maçı gibi olacak. Atmosferi kendimiz için kullanmalıyız. Taraftarı arkamıza almamız lazım. Almanya'da doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. Bu yüzden Türk Milli Takımı'nı seçtim ve bu kararımdan dolayı çok mutluyum."

SEBEBİ STRATEJİ

Vincenzo Montella: Bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kaldım. İngiltere'nin Grealish örneğini verdim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazıları burada olmayabilir. Bunun sebebi tamamen stratejidir. Bildiğiniz gibi, emek vermiş oyuncular. Grup aşamasında da buraya gelerek emek veren oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazı oyuncuların milli takımda oynaması daha uzun sürebilir. Bu da bir gerçek.

"FERDİ VE ZEKİ'Yİ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"

Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik'in son durumu hakkında "Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama Bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Ferdi ve Zeki'yi ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur bu. Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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