Vincenzo Montella’dan flaş Ferdi Kadıoğlu sözleri! Gürcistan maçında oynayacak mı?

SEBEBİ STRATEJİ

Vincenzo Montella: Bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kaldım. İngiltere'nin Grealish örneğini verdim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazıları burada olmayabilir. Bunun sebebi tamamen stratejidir. Bildiğiniz gibi, emek vermiş oyuncular. Grup aşamasında da buraya gelerek emek veren oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazı oyuncuların milli takımda oynaması daha uzun sürebilir. Bu da bir gerçek.

"FERDİ VE ZEKİ'Yİ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"

Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik'in son durumu hakkında "Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama Bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Ferdi ve Zeki'yi ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur bu. Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.