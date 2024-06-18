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Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:00
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Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdı

Son dakika haberine göre Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile yollar ayrıldı.

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