17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursaspor’da Pablo Martin Batalla dönemi!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.06.2024 19:11
ABONE OL
Bursaspor’da Pablo Martin Batalla dönemi!

Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor teknik direktörlüğe Pablo Martin Batalla'yı getirdi. Arjantinli teknik direktörün duyurusunu Başkan Enes Çelik yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör