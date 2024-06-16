A Milli Futbol Takımı’nda Gürcistan maçı hazırlıkları!

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, ısınma bölümü ile başlayıp taktik çalışmalarla son buldu. İrfan Can Kahveci tedavisinin devam etmesi sebebiyle, Barış Alper Yılmaz ise tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.