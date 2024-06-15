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Mavericks, NBA final serisinde durumu 3-1'e getirdi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 10:24
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Mavericks, NBA final serisinde durumu 3-1’e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Boston Celtics'i 122-84 yenen Dallas Mavericks, seriyi 3-1'e getirdi.

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