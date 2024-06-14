Nuri Şahin’in yeni takımı belli oldu!

NURİ ŞAHİN: "BÜYÜK BİR ONUR"

İmzaların atılmasının ardından Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bana duydukları güvenden dolayı kulüpteki sorumlu herkese teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki rolümü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.İlk günden itibaren mümkün olan en yüksek başarıyı elde etmek için her şeyi büyük bir enerji ve büyük bir tutkuyla yapacağız." dedi.