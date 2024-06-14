Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu!
Türk Teknik Direktör Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu. Genç çalıştırıcı, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yeni hocası oldu.
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.
🤝 Nuri #Sahin wird BVB-Cheftrainer! Der 35-Jährige, der in seiner Karriere insgesamt 274 Pflichtspiele für Schwarzgelb absolviert hat, erhält einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag! ✍️— Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024
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Sarı-siyahlılar, Alman çalıştırıcı Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör olarak kulüpte görev yapan Nuri Şahin'i getirdi. Dortmund ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu duyuruldu.
Yeni görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Nuri Şahin de mümkün olan en yüksek başarıyı elde edebilmek için çalışacaklarını ifade etti.
Profesyonel futbolculuk kariyerinde de Dortmund forması giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, sarı-siyahlı formayla çıktığı 274 maçta 26 gol kaydetmişti.
Genç teknik adam ayrıca Real Madrid, Liverpool ve Werder Bremen gibi kulüplerin de formasını giymiş, kariyerini Antalyaspor'da noktalamıştı.
35 yaşındaki Nuri Şahin, futbolu bıraktıktan sonra da Antalyaspor'da önce Futbol Şube Sorumlusu olup ardından da Teknik Direktörlük görevini üstlenmişti.
Genç hoca, geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'daki görevinden ayrılarak Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
NURİ ŞAHİN: "BÜYÜK BİR ONUR"
İmzaların atılmasının ardından Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bana duydukları güvenden dolayı kulüpteki sorumlu herkese teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki rolümü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.İlk günden itibaren mümkün olan en yüksek başarıyı elde etmek için her şeyi büyük bir enerji ve büyük bir tutkuyla yapacağız." dedi.
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