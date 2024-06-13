Ersu Şaşma'dan tarihe geçen atlayış! Sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu
İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcumuz tarihe geçti. Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5.82m'lik atlayışıyla bronz madalya elde ederek Türkiye’ye bu kategoride ilk büyükler Avrupa Şampiyonası madalyasını getirdi.
İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada bronz madalya elde etti. Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılan organizasyon sona erdi.
Şampiyonanın son gününde erkekler sırıkla atlama finalinde yarışan Ersu Şaşma 5,50, 5,65 ve 5,75 metreyi ilk hakkında geçti. 5,82 metrelik yüksekliği ikinci hakkında geçen Ersu Şaşma, 5,87 metrede üç hakkında da başarısız oldu.
AVRUPA ŞAMPİYONASI MADALYASINI KAZANDI
Ersu, Alman Oleg Zernikel ile Avrupa üçüncülüğünü paylaştı. 5,82 metreyle bu yılki en iyi derecesini tekrarlayan Ersu, bu branşta ilk büyükler Avrupa şampiyonası madalyasını Türkiye'ye kazandırarak tarihe geçti.
Erkekler sırıkla atlamada olimpiyat şampiyonu İsveçli Armand Duplantis 6,10 metreyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yunan Emmanouil Karalis ise 5,87 metreyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, paylaştığı mesaj ile milli sporcu Ersu Şaşma'yı tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Tebrikler evlat! Yolun açık olsun" ifadelerine yer verdi.
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