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Yasin Özcan, Polonya maçı için A Milli Futbol Takımı'na dahil edildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Yasin Özcan, Polonya maçı için A Milli Futbol Takımı’na dahil edildi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda bulunan Yasin Özcan, bu akşam Polonya'yla yapılacak hazırlık maçı için A Milli Futbol Takımı'na dahil oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, bu sabah Varşova'daki A Milli Takım kampına dahil olduğu belirtildi.

Varşova'da kamp yapan A ve Ümit milli takımlarının daha önceden belirlenen program çerçevesinde yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecekleri kaydedildi.

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