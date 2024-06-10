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Alexandru Cicaldau Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor! Bodrum FK'dan ses getirecek hamle...

Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Alexandru Cicaldau Süper Lig’in yeni ekibine gidiyor! Bodrum FK’dan ses getirecek hamle...

Galatasaray'da etkisiz bir performans göstermesinin ardından Konyaspor'a kiralanan  Alexandru Cicaldau'yu tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü istiyor. İşte detaylar...

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi.

Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi. Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nın devreye girdiği iddia edildi.

BU SEZON VARLIK GÖSTEREMEDİ

Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

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