Alexandru Cicaldau Süper Lig’in yeni ekibine gidiyor! Bodrum FK’dan ses getirecek hamle...

OKAN BURUK İSTEMİYOR



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nın devreye girdiği iddia edildi.



BU SEZON VARLIK GÖSTEREMEDİ



Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

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