Transferde büyük sürpriz: Fenerbahçe'nin yıldızı Kartal olacak!
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon istediği performansı sergilemeyen ve taraftarını hayal kırıklığına uğradan Beşiktaş yeni sezona flaş hamlelerle adım atıyor. Van Bronckhorst'u takımın başına getiren siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonda bir türlü istediklerini elde edemeyen Beşiktaş, 56 puanla 6. sırada kaldı.
TRANSFERDE FLAŞ HAMLELER
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kendisine Avrupa'ya gitme yolu açan Kara Kartal, transferde de flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.
YENİ HOCA YENİ YILDIZ!
Bu yılın başlarında Rıza Çalımbay'ın görevine son verilmesinin ardından adı gündeme gelen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, yaklaşık 6 aylık gecikmeyle siyah - beyazlıların yeni teknik direktörü oldu.
FENERBAHÇE'NİN YILDIZI KARTAL OLUYOR
Kara Kartal, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan yıldız oyuncu için girişimlere başladı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'tan eski öğrencisi Ryan Kent'i takımında görmeyi amaçlıyor.
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