Roland Garros’un şampiyonu Carlos Alcaraz

Zverev, zorlu yarı final maçında iki yıldır final oynayan dünya 7 numarası Norveçli Casper Ruud ile karşı karşıya geldi. Zverev rakibini 2 saat 35 dakika süren maç sonucunda 2-6, 6-2, 6-4 ve 6-2'lik 3-1 yenip finalist oldu. Üst üste 4. defa yarı final oynayan Zverev, bu sefer finale kalmayı başardı.

Alcaraz ile Zverev arasındaki rekabet oldukça göze çarpıyor. İstatistiklere bakılınca her iki isimde birbirine tam anlamıyla hakimiyet kurmuş değil. Oynanan son 5 karşılaşmada Alcaraz 3 galibiyet alırken, Zverev de rakibini 2 kez mağlup etti.