Roland Garros'un şampiyonu Carlos Alcaraz
Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'ta şampiyon Alexander Zverev'i yenen Carlos Alcaraz oldu. İspanyol raket rakibini son sete kalan karşılaşmada mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Roland Garros tenis turnuvasının şampiyonu Alexander Zverev oldu. Carlos Alcaraz ile kozlarını paylaşan İspanyol raket, 1-0 öne geçti ancak sonrasında 2-1 geriye düştü. Dördüncü seti aldı. Böylelikle karşılaşmanın sonucunu son set belirledi. Burada da rakibine üstünlük kuran Alcaraz, finalin kazananı olarak adını tarihe yazdırdı.
İlk set | Alcaraz: 6-3 Zverev
İkinci set | Alcaraz: 2-6 :Zverev
Üçüncü set | Alcaraz 5-7 :Zverev
Dördüncü set | Alcaraz: 6-1 :Zverev
Beşinci set | Alcaraz: 6-2 :Zverev
İspanyol raket Carlos Alcaraz, bu turnuvada finale birçok rakibi saf dışı bırakarak geldi. Yıldız isim sırasıyla Jesper De Jong, Sebastian Korda, Auger-Aliassime, Çiçipas'ı eleyerek yarı finale kadar çıktı.
Dev heyecanda her iki raket kariyerlerinde bir ilki yaşadı. Hem Alcaraz hem de Zverev, Roland Garros'ta ilk kez final maçında sahne aladı.
Alcaraz, yarı finalde zorlu rakibi dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner karşılaştı. Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 9 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta finaline yükseldi.
Alexander Zverev ise final yolunda sırasıyla David Goffin, Tallon Griekspoor, Holger Rune, Alex de Minaur'u yenerek yarı finale çıktı.
Zverev, zorlu yarı final maçında iki yıldır final oynayan dünya 7 numarası Norveçli Casper Ruud ile karşı karşıya geldi. Zverev rakibini 2 saat 35 dakika süren maç sonucunda 2-6, 6-2, 6-4 ve 6-2'lik 3-1 yenip finalist oldu. Üst üste 4. defa yarı final oynayan Zverev, bu sefer finale kalmayı başardı.
Alcaraz ile Zverev arasındaki rekabet oldukça göze çarpıyor. İstatistiklere bakılınca her iki isimde birbirine tam anlamıyla hakimiyet kurmuş değil. Oynanan son 5 karşılaşmada Alcaraz 3 galibiyet alırken, Zverev de rakibini 2 kez mağlup etti.
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