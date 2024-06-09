A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Birlikte zaman geçirdikçe aile olduk





Takımda futbolcularının hepsi oynayabilecek kapasitede olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Bazılarını kararlarımdan dolayı geri göndermek zorunda kaldık. Benim işimden dolayı böyle oldu. Şuna da inanmıyorum, sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayabileceğiniz futbol kalmadı. Her maçta 5 değişiklik hakkınız oluyor. Bütün hocaların bunları kullanıyor. O yüzden 16 oyuncu üzerinden planlarınızı yapmanız gerekiyor. 8 gün kala da bazı oyuncularımızın da dinlenmesi gerekiyor. Bazı futbolcuları yarın dinlendireceğiz. O yüzden karışık olacak. Şimdiden herkes memnun olamayacak biliyorum ama dinlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Genç futbolcu Arda Güler'in hem kanatta hem de forvet arkasında oynayabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Montella, "Son zamanlarda da sizin bahsettiğiniz pozisyonda oynadı. Bizim oyun sistemimize göre topsuz olduğunuz zamanlarda kanatlarımızdan çok geriye gelmemeleri, çok fazla koşturmadığımız için boş kaldığı için o pozisyonlarda iyi şekilde oynayabileceğini düşünüyorum" dedi.