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Ümit Milli Takım Varşova’da!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Ümit Milli Takım Varşova’da!

Ümit Milli Takım, Polonya'nın Poznan şehri yakınlarındaki Opalenica kasabasında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından A Milli Takım ile birlikte Varşova'ya gitti.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla akşamüstü Varşova'ya gelen Ay-yıldızlılar, kamp oteline yerleşti.

Ümit Millî Takım, A Milli Takımın yarın Polonya ile oynayacağı özel maçı tribünden takip edecek. A ve Ümit Milli Takımlar, Varşova'da birbirleriyle bir antrenman maçı daha oynayacak.

Ümit Milli Takımın kampı 11 Haziran Salı akşamı sona erecek.

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