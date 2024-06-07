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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler Slovenya-Bulgaristan maçını yönetecek

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler Slovenya-Bulgaristan maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek.

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