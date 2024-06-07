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Amedspor'dan sürpriz hamle! Ersun Yanal ile anlaşma sağlandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Amedspor’dan sürpriz hamle! Ersun Yanal ile anlaşma sağlandı

Bu sezon 1. Lig'e yükselen ve gelecek sezon Süper Lig'e çıkma hedefi olan Amedspor'un tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı duyuruldu.

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