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MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Yılmaz Bal ile yollar ayrıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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MKE Ankaragücü’nde sportif direktör Yılmaz Bal ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü Kulübü, futbol takımının sportif direktörü Yılmaz Bal'ın görevine son verdi.

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