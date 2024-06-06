Fenerbahçe final serisi ilk maçında A. Efes’i 85-74 mağlup etti





Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası 12-12 eşitlikle geçilirken Fenerbahçe, Hayes-Davis'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya çıkardı (14-20). İlk periyodun son dakikalarında iki takım da hücumda etkili olamayınca çeyrek, 22-16 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyreğin başında Efes, Larkin, Clyburn ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla öne geçmeyi başardı (25-24). Savunmada etili bir performans sergileyen Fenerbahçe, Calathes ve Pierre'nin sayılarıyla periyodun bitimine 5 dakika 53 saniye kala farkı yeniden 6 sayıya çıkardı (25-31). Kalan dakikalarda savunmanın yanı sıra hücumda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, devreye 15 sayı farkla 51-36 önde girdi.