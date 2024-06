PFDK’dan 14 Süper Lig takımına ceza! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe...

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



- FENERBAHÇE'nin, 26.05.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E, MARATON ÜST TRİBÜN G, H, KUZEY TRİBÜNÜ C, D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 112.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



- KASIMPAŞA'nın 26.05.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA.-BEŞİKTAŞ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



- BEŞİKTAŞ'ın, 26.05.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 14. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



- PENDİKSPOR'un 26.05.2024 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-GAZİANTEP FK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 800.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada PENDİKSPOR'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 26.05.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 440.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI ÜST F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/5. maddesine aykırı eylemi nedeniyle 150.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



- KONYASPOR Kulübünün, 26.05.2024 tarihinde oynanan KONYASPOR-GALATASARAY Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübünün, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü idarecisi OSMAN BAHAROĞLU'nun, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü görevlisi MURAT URAL'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KONYASPOR Kulübü görevlisi RUKİYE YEŞİLKAYA'nın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,