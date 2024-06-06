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Mehmet Topal Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti'nin yeni teknik direktörü oldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Mehmet Topal Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü oldu

Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Mehmet Topal ile anlaştı. Topal 9 Haziran Pazar günü Ploieşti kentine gelerek oyuncularla tanışacak. İşte detaylar...

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