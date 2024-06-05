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Vincenzo Montella EURO 2024 hedefini açıkladı: Grubu başarıyla tamamlamak

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Vincenzo Montella EURO 2024 hedefini açıkladı: Grubu başarıyla tamamlamak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

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