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Semih Kılıçsoy ilk kez milli formayı giydi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Semih Kılıçsoy ilk kez milli formayı giydi

A Milli Futbol Takımı'nın, İtalya ile oynadığı özel maçın 82. dakikasında oyuna dahil olan 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy, ilk kez milli formayı giydi.

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