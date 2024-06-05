Milli futbolcu Ozan Kabak sakatlandı

Milli futbolcu, Bologna'da yapılan mücadelenin 38. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. Dizini tutan Ozan'a ilk müdahale saha içinde sağlık ekibi tarafından yapıldı. Milli futbolcu daha sonra sedyeyle soyunma odasına götürüldü.