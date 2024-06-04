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Kylian Mbappe milli yıldız Arda Güler'i geçemedi! İspanyol basınından övgüler: Türk incisi

Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Kylian Mbappe milli yıldız Arda Güler’i geçemedi! İspanyol basınından övgüler: Türk incisi

Dünyanın en büyük yıldızlarından bir tanesi olarak gösterilen Kylian Mbappe, yılın transferine imza atarak Real Madrid'in oyuncusu oldu. Fransız yıldız, transfer açıklamasının ardından o istatistikte Arda Güler'in gerisinde kaldı. İşte detaylar...

EFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) şampiyonu Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.

5 YILLIK SÖZLEŞME!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İMZA PARASI BELLİ OLDU

Kylian Mbappe'nin alacağı maaşla ilgili bir bildiri yayınlanmasa da İspanyol basınında, 57.5 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.

KARİYERİ

Monaco'dan ayrılarak 2017 yazında gittiği PSG'de 256 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcusu olan Mbappe, 77 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de dünya şampiyonluğu, 2022'de ise dünya ikinciliği yaşadı.

MBAPPE, ARDA'NIN GERİSİNDE KALDI

Ancak Real Madrid'in gerçekleştirdiği bu sansasyonel transferin açıklaması, milli futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol ekibine transferinde yapılan duyurunun gölgesinde kaldı.

"TÜRK İNCİ ARDA GÜLER'İN GEÇEMEDİ"

İspanyol basınından Defensa Central, Fransız yıldızın, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu gün yapılan duyurudaki beğeni sayısını aşamadığına dikkat çekti.

ARDA'NIN TRANSFERİNDE REKOR BEĞENİ!

Haberin devamında 'Türk incisi' olarak adlandırılan Arda Güler'in 944 bin beğeniyle Real Madrid'in sosyal medyada en çok ses getiren oyuncusu olduğu belirtildi.

Mbappe'nin transfer duyurusunun global anlamda henüz 848 bin beğeniye ulaştığı ve ilerleyen sürede nasıl bir seviyeye erişeceğinin ise merakla beklendiği kaydedildi.

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