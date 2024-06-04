İtalya-Türkiye hazırlık maçı | Montella’dan flaş karar! İşte muhtemel ilk 11’ler

MONTELLA YÖNETİMİNDE 7. MAÇ



Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maçına İtalya karşısında çıkacak. Montella, kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak.



Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. ve 6. maçlarda ise üst üste iki yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü.



Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.



Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.



Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Milliler, son oynadığı hazırlık maçında ise Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.





İTALYA'YI HİÇ MAĞLUP EDEMEDİK



A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.



Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.



Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.



SON MAÇ KONYA'DA OYNANDI



İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.



İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.



A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini maçın oynanacağı Bologna'da aldı.



1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.