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Filenin Sultanları ABD'yi devirdi

Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Filenin Sultanları ABD’yi devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile kozlarını paylaştı. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan maçı Filenin Sultanları 3-2 kazandı.

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