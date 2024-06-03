Son dakika: Real Madrid Mbappe’yi duyurdu! Yıldız isim Arda Güler’e övgüler yağdırmıştı

MBAPPE'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER: BENİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

İspanyol basınına göre Villarreal karşılaşmasını izleyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında şu sözleri sarf etti: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı..."