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Son dakika: Real Madrid Mbappe'yi duyurdu! Yıldız isim Arda Güler'e övgüler yağdırmıştı

Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Son dakika: Real Madrid Mbappe’yi duyurdu! Yıldız isim Arda Güler’e övgüler yağdırmıştı

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde kupaları müzesine götüren Real Madrid, yılın transferini resmen açıkladı. İspanyol devi PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi renklerine bağladı.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Real Madrid, transferde de yılın bombasını resmen açıkladı.

MBAPPE RESMEN REAL MADRID'DE!

İspanyol devi uzun süredir istediği Kylian Mbappe'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.

SEZON PERFORMANSI

PSG ile bu sezon 48 maça çıkan Mbappe, 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.



25 yaşındaki süper star, Paris Saint-Germain ile 6 Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

MBAPPE'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER: BENİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

İspanyol basınına göre Villarreal karşılaşmasını izleyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında şu sözleri sarf etti: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı..."

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