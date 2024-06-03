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Fenerbahçe Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Fenerbahçe Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes’in rakibi oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Finalinde Beşiktaş’ı 86-77 mağlup eden Fenerbahçe, finalde A.Efes’in rakibi oldu.

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