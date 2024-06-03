03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye - İskoçya | CANLI İZLE

Giriş Tarihi: 03.06.2024
ABONE OL
Türkiye - İskoçya | CANLI İZLE

Ümit Milli Futbol Takımı'mız ile İskoçya, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ahaber.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör