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Serbest dalışçı Alice Ellialtıoğlu'ndan yeni Türkiye rekoru

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Serbest dalışçı Alice Ellialtıoğlu’ndan yeni Türkiye rekoru

Serbest dalışçı Alice Ellialtıoğlu, Filipinler'de düzenlenen Asya Serbest Dalış Şampiyonası'nda sabit paletsiz Constant Weight No Fin (CNF) branşında 61 metreye dalarak Türkiye rekorunu kırdı.

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