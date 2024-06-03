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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 yolculuğu başladı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) yolculuğu başladı. Ay-yıldızlı takım, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek EURO 2024'da F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşacak.

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