Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı! '10 numara' rekabeti
Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının adından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hucüm hattına takviye yapmak isteyen üç büyükler transferde rotayı Portekiz'e çevirdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları transfer hareketliliğini beraberinde getiriyor.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yaz transfer döneminde de rekabetin içerisinde girdi.
GALATASARAY'DAN RAFA SILVA HAMLESİ!
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Rafa Silva olmuştu.
"RAFA SILVA ÇOK DEĞERLİ VE BAŞARILI"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Portekizli futbolcuyla ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİFLER VAR
Rafa Silva'nın Al Shabab ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da yıldız futbolcuya talip olduğu vurgulandı.
MOURINHO İSTİYOR!
Önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.
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