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Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı konuk edecek

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya’yı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta 3 Haziran Pazartesi günü İskoçya'yla karşılaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

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