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Sevilla'da Pimienta dönemi başladı!

Yavuz Topal AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Sevilla’da Pimienta dönemi başladı!

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Sevilla'da teknik direktörlüğe Francisco Javier Garcia Pimienta getirildi.

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