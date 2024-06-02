A Milli Takım İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aktivasyon egzersizleriyle başlayan antrenmanda daha sonra ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü rondo çalışması yaparken, diğerleri ise serbest vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise çift kaleli taktik oyun oynandı.