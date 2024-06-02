Borussia Dortmund - Real Madrid maç ÖZETİ | Şampiyonlar Ligi finali Dortmund - Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

Real Madrid Zaferi

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Final maçı, Wembley Stadyumu'nda oynandı ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in düdük çaldığı maçta Real Madrid üstünlük sağladı. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi. Real Madrid'in galibiyet gollerini ise 74'üncü dakikada Dani Carvajal ve 83'üncü dakikada Vinicius Junior kaydetti.