Borussia Dortmund - Real Madrid maç ÖZETİ | Şampiyonlar Ligi finali Dortmund - Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir final heyecanı yaşandı. Borussia Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadelede kazanan taraf ise Real Madrid oldu. İspanyol temsilcisi, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk sevincini yaşadı. İşte nefes kesen maça dair merak edilenler...
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde heyecan doruktaydı. Borussia Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede İspanyol temsilcisi Real Madrid, rakibini 2-0 mağlup ederek zaferi elde etti.
Real Madrid Zaferi
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Final maçı, Wembley Stadyumu'nda oynandı ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in düdük çaldığı maçta Real Madrid üstünlük sağladı. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi. Real Madrid'in galibiyet gollerini ise 74'üncü dakikada Dani Carvajal ve 83'üncü dakikada Vinicius Junior kaydetti.
Şampiyonlar Ligi Tarihinde 15. Şampiyonluk
Real Madrid, bu zaferle Şampiyonlar Ligi'ndeki 15'inci zaferine ulaşarak turnuvanın en başarılı takımı unvanını korudu. Bu başarıyla Real Madrid'i 7 şampiyonlukla Milan takip ediyor.
Carlo Ancelotti'nin Başarısı: 5. Şampiyonlar Ligi Kupası
Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, kariyerindeki 5'inci Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak büyük bir başarı elde etti. Ancelotti, Real Madrid'de 3 kez, Milan'da ise 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Türk Futbolunda Bir İlk: Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni Kazanan İlk Türk Futbolcu
Ancak, final maçında Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan süre alamadı. İki milli futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Ancak, Real Madrid'in zaferiyle Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu unvanını elde etti.
Kroos'un Veda Zaferi: Aktif Kariyerine Şampiyonlar Ligi Zaferiyle Veda
Öte yandan, Real Madrid'in zaferiyle birlikte aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmayı planlayan Toni Kroos, kulüp kariyerine Avrupa'nın en prestijli kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak veda etti.
Bayern Münih ile de bir Şampiyonlar Ligi zaferi bulunan Kroos, Real Madrid ile 5. kez bu prestijli kupayı müzesine götürmeyi başardı.
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