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Mourinho'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: "Oraya gitmek istiyorum"

Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Mourinho’dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: Oraya gitmek istiyorum

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Jose Mourinho, dikkat çeken bir açıklama geldi. "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Jose Mourinho, sarı lacivertli camiayla ilgili olarak bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin KAP'a görüşmeleri bildirdiği Jose Mourinho, sarı-lacivertliler için gelen soruya cevap verdi.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid - Borussia Dortmund finali için İngiltere'ye giden Jose Mourinho, Sky Sports'a konuştu.

Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ancak henüz bitmiş bir şey olmadığını kaydeden Mourinho, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi.

Sarı lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu hakkında konuşan Portekizli hoca, "Şampiyonlar Ligi zor... Fenerbahçe'nin 3 eleme oynaması gerekiyor. 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası'na gitti, sezon öncesi kampta olmayacaklar. İlk eleme öncesinde olmayacaklar o yüzden biraz zor. Ama anlaşırsam... Biliyorsunuz rekabetleri severim. Anlaşırsak, Şampiyonlar Ligi'nde olmak için çok çalışırım." ifadelerini kullandı.

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