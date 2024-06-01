Jorge Jesus Suudi Arabistan’da kupa kazanmaya devam ediyor

JORGE JESUS'TAN 1 SEZONDA 3 KUPA

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, bu sezon 3'üncü kupasını kazandı. Al Nassr'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Suudi Arabistan Kral Kupası'nın sahibi olan Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası ile Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu da kazanmıştı.