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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Azerbaycan: 0

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Azerbaycan: 0

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında ağırladığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.

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