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Süper Lig'e çıkacak takım belli oluyor! Sakaryaspor - Bodrumspor | CANLI

Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Süper Lig’e çıkacak takım belli oluyor! Sakaryaspor - Bodrumspor | CANLI

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Sakaryaspor ile Bodrum FK Adana'da kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk yarısını Bodrum FK 1-0 üstün tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Maçın 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen, oyunu bir süre durdurarak anons yaptırdı. Atılan maddelerin temizlenmesinin ardından Abdulkadir Bitigen, yaklaşık 5 dakika ara verilen maçı hakem atışıyla başlattı.

14. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mohammed'in kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Bodrum FK öne geçti. Savunmada ceza sahası içinde Donkor'un vuruşunda açısını kapatan Samet Yalçın'dan seken top Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

30. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan ceza sahası dışından vuruşunda, üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına dönen topu savunma kornere attı.

34. dakikada ani gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+3. dakikada sağ çaprazda Burak Çoban'ın kullandığı serbest vuruşta, top yan direkten oyun alanına geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

SAHA KARIŞTI!

Bodrumspor uzatmalarda bulduğu iki golle maçta 3-1'lik üstünlüğü sağladı. İki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı.

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