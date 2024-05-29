Süper Lig’e yükselecek son takım belli oluyor!

SAKARYASPOR, 2006-2007'DEN BERİ SÜPER LİG'DEN UZAK

Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti.

1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.