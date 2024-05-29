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Bournemouth, Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Bournemouth, Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, ocak ayında Getafe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli oyuncu Enes Ünal'ı, sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 4 yıllığına renklerine bağladı.

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